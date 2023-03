Inaugurada há pouco mais de dois meses na gestão de Rodrigo Garcia (PSDB), a delegacia especializada em fraudes biométricas da Polícia Civil de São Paulo foi inundada pela forte chuva que caiu sobre a capital paulista nesta terça-feira (7). Computadores e móveis foram danificados.

Delegacia da Polícia Civil fica inundada durante chuva forte em São Paulo. Foto: Reprodução

A água entrou pelos dutos de ventilação no telhado do local, situado na sede do Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD), órgão de inteligência do governo do Estado.

