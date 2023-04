Relator do marco fiscal foi escolhido por proximidade com oposicionista Ciro Nogueira

A escolha do deputado Claudio Cajado (PI-BA) para assumir a relatoria do novo marco fiscal está diretamente ligada ao líder da minoria no Senado, Ciro Nogueira (PP-PI), que foi ministro de Jair Bolsonaro. Integrantes do PP dizem que Cajado foi designado para a função justamente pela proximidade com Nogueira – ele assumiu o partido interinamente quando Nogueira se afastou para assumir a Casa Civil.

O outro possível relator da matéria, Fernando Monteiro (PP-PE), foi preterido por, entre outras coisas, ter uma vinculação maior com o Executivo. Ele é sobrinho do ministro José Múcio Monteiro e indicou que teria dificuldades em divergir do governo.