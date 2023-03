Relatoria do Orçamento de 2024 deve turbinar o PL na eleição do ano que vem

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, vê a indicação de um aliado para a relatoria do Orçamento de 2024 como mais um ingrediente no seu projeto de eleger 1.000 prefeitos no ano que vem. Na última semana, Arthur Lira (PP-AL) costurou um acordo que deverá entregar a Luiz Carlos Motta (PL-SP) a tarefa. Valdemar crê que Motta terá ingerência sobre as cidades e regiões que irão receber mais verbas federais. Com isso, pode cativar aliados. O PL também terá à disposição a maior fatia do fundo eleitoral, quase 18% do total, em razão do tamanho da bancada federal. Com esses estímulos, a avaliação no partido de Jair Bolsonaro é que os candidatos a prefeito, que não dependem de janela para trocar de sigla, migrarão para o PL atrás de recursos.

Jair Bolsonaro tem dito a aliados que, quando voltar ao Brasil, pretende retomar a rotina de motociatas. Ele sinalizou que pode retornar no dia 29, mas pessoas próximas creem que pode ficar para abril. No PL, há expectativa de que ele apoie candidaturas de prefeitos do partido com as viagens que pretende fazer pelo País.