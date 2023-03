O senador Renan Calheiros (MDB-AL) quer participar da elaboração das propostas do Pacote da Democracia, de Flávio Dino (Justiça). Ele apresentou um conjunto de ações legislativas semelhantes, no fim do ano, e vê convergência com a proposta do ministro. Dino, no entanto, não abriu a chance para que parlamentares opinassem.