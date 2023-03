Bloco com MDB e PSD resolve problemas do Republicanos na Câmara

O bloco formado por MDB, PSD, Republicanos e PSC solucionou problemas do Republicanos na Câmara. Escanteada pelo PP de Arthur Lira (PP-AL) nas conversas da federação com União Brasil, a sigla corria o risco de ficar isolada. O novo bloco também permite que deputados do partido possam se aproximar da base do governo sem alterar o status de “independentes”.

Presidente do Republicanos, Marcos Pereira. Foto: José Cruz/Agência Brasil - 19/3/2017

JUNTOS? O movimento precipitou a criação do bloco PP e União Brasil - as duas siglas já colheram assinaturas para o intento. Para prosperar, Lira terá que emendar o regimento interno da Câmara, que proíbe partidos de deixar um bloco e ingressar em outro no mesmo ano. União e PP deixaram o chamado “blocão” em 2023.