Risco de perda de prefeitos faz PSDB acelerar formação de federação com o Podemos

Com medo de perder filiados para legendas maiores, o PSDB, que já é federado ao Cidadania, tenta acelerar a possível federação com o Podemos ainda no primeiro semestre deste ano como forma de sobreviver às eleições de 2024. A pressa se deve ao fato de prefeitos da sigla já serem cortejados por outros partidos, como o PL e o Republicanos, em Estados como São Paulo, principal reduto tucano.

“Vão ter cinco, seis partidos no máximo (na próxima eleição). Se você ficar isolado, morre. Exatamente porque o pessoal pensa na frente, na questão de fundo partidário, de tempo de televisão”, disse o líder do PSDB no Senado, Izalci Lucas (DF).

SAO PAULO 01/02/2023. NACIONAL EDUARDO LEITE - Entrevista na TV ESTADAO com o Governador do Estado do Rio Grande do Sul EDUARDO LEITE FOTO ALEX SIlLVA/ ESTADAO Foto: Alex Silva/Estadão

No próximo mês, as legendas devem definir o “contrato” com as regras do acordo. O PSDB defende modificar os critérios adotados na federação com o Cidadania, que se baseava nas bancadas de cada um na Câmara para definir as candidaturas em cada Estado.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul.

Continua após a publicidade