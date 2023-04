Roberto Freire diz que não há o que Cidadania deliberar sobre federação com Podemos

O presidente do Cidadania, Roberto Freire, diz que não vai participar da reunião da executiva do partido marcada para 6 de maio, quando haverá consulta aos membros do grupo sobre uma possível federação com o Podemos. “Não vou para uma reunião que não se comunica com a bancada. Nem há proposta de federação ainda. Vão votar o quê?.”

O presidente do Cidadania, Roberto Freire. Foto: JF DIORIO/ESTADÃO

Membros da executiva afirmam que a reunião, inicialmente prevista para o último sábado (15), foi adiada justamente para se adequar à agenda de Freire, que está no exterior.