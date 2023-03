Ruralistas buscam ministros para elevar mistura do biodiesel na próxima semana

Produtores rurais e deputados ligados ao agronegócio estão procurando os 14ministros que integram o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) para assegurar que a reunião prevista para a semana que vem não seja adiada pela pasta de Minas e Energia. Geraldo Alckmin, Marina Silva e Carlos Fávaro estão na lista. No dia 17, será discutida a elevação do porcentual do biodiesel no diesel dos atuais 10% para 13%, como deseja a cadeia da soja. O discurso é o de que, apesar de elevar o preço do diesel, a mistura aumentaria o esmagamento da soja em território nacional, incentivando a exportação de farelo (um produto de maior valor agregado do que o grão), o que também poderia ajudar a baixar o preço da carne.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

FREIO. Produtores identificaram resistência no ministério de Alexandre Silveira em razão das conexões mineiras do ministro com Clésio Andrade, presidente da Confederação Nacional do Transporte. A entidade é crítica da medida e arregimentou o apoio de associações como a Abimaq (máquinas) e a Anfavea.

COR. Os ruralistas dizem que o preço final do litro do diesel deve aumentar em R$ 0,03 com a nova mistura. A Frente Parlamentar do Biodiesel, liderada pelo bolsonarista Alceu Moreira (MDB-RS), foi reforçada por Orlando Silva (PCdoB-SP), que tem ajudado os ruralistas a transitarem na Esplanada no governo do PT.