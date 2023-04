Sem nomeação formalizada, novo chefe da Abin dá expediente no Planalto

Sem ter a nomeação formalizada para chefiar a Abin, o ex-diretor da PF Luiz Fernando Corrêa tem dado expediente diariamente no Palácio do Planalto. A sabatina dele, inicialmente prevista para o final do mês passado, foi travada pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), que preside a Comissão de Assuntos Exteriores, com apoio de parte do PT. Aliados de Renan creem que Corrêa foi abandonado pelo governo, pois nenhum emissário, nem mesmo o chefe da Casa Civil, Rui Costa, tentou dissolver o impasse. Enquanto isso, parte das atividades da agência estão paralisadas, à espera de diretrizes sobre como serão os trabalhos com o órgão de inteligência subordinado à Casa Civil, não mais a serviço dos militares. Um dos exemplos é que processos para nomeações de oficiais nas representações da Abin no exterior pouco ou nada avançaram até o momento.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o ex-diretor-geral da Polícia Federal Luiz Fernando Corrêa para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Foto: Divulgação/Reprodução USP

A resistência de parlamentares à escolha de Corrêa tem como objetivo pressionar pelo afastamento do número 2 Alessandro Moretti, que trabalhou com Anderson Torres. Parlamentares também querem a saída do secretário Paulo Maurício Fortunato Pinto, responsável por autorizar o uso de software usado em espionagem de cidadãos no governo Bolsonaro.

Leia também: Parlamentares vão cobrar explicação da Abin sobre contratação de empresa israelense