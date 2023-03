Senadores aumentam a pressão sobre Lira no STF

Senadores apresentaram nesta quinta (16) uma reclamação ao STF contra o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), por ele não ter aceitado retomar o rito normal de tramitação das medidas provisórias no Congresso. A reclamação é destinada ao ministro Alexandre de Moraes, que em 2021, em meio à pandemia da Covid, autorizou a suspensão da via normal de votação das MPs e permitiu que o plenário da Câmara ganhasse preponderância na tramitação em relação ao Senado. O movimento tem a adesão de senadores como Renan Calheiros (MDB-AL) e Alessandro Vieira (PSDB-SE), que já protocolou outra ação cobrando a volta do rito normal ao STF, cuja relatoria é de Kassio Nunes.

Alessandro Vieira. Foto: Edilson Rodrigues/Senado

Deputados da base governista observam que a insistência de Lira em manter o rito excepcional de votação de MPs não desagrada ao governo. Ao contrário, vendem que a medida dá garantias ao Planalto de que as MPs editadas por Lula não vão expirar antes do vencimento. A queixa dos senadores é a de que a tramitação extraordinária drenou poderes do Senado.