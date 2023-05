Silveira convoca reunião com conselheiros da Petrobras sem avisar presidente da estatal

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, convocou os membros do Conselho de Administração da Petrobras para uma reunião nesta sexta às 19h sem avisar o presidente da companhia, Jean Paul Prates.

Brazilian Senator Alexandre Silveira speaks during a meeting of the committee of the Constitution, Justice and Citizenship (CCJ) at the Federal Senate in Brasilia, Brazil December 6, 2022. REUTERS/Adriano Machado Foto: Adriano Machado/Reuters

A convocação foi feita na última terça por meio de um email enviado pelo gabinete no Ministério de Minas e Energia, sem dizer a pauta do encontro. Conselheiros que perguntaram o motivo, ouviram que se tratava de uma “apresentação institucional”.

Prates foi informado da reunião por membros do colegiado, que é composto por representantes da União e escolhidos pelos acionistas minoritários, e não escondeu a insatisfação. Os dois travaram um duelo pelos nomes do conselho da estatal.

O Ministério de Minas e Energia disse que “agenda estava em construção, de maneira conjunta, com a assessoria da presidência da Petrobras e a devida ciência de todos os conselheiros, entretanto não pôde ser confirmada em razão da extensão de compromisso do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em evento com o Fórum dos Governadores do Nordeste, em Fortaleza”.