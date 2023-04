Sindicato dos auditores pega carona em polêmica da Shopee para defender contratação de mais fiscais

O Sindicato dos Auditores da Receita Federal (Sindifisco) aproveitou o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de que não haverá mais isenção de impostos para compras abaixo de US$ 50 em sites estrangeiros para reforçar o pleito por aumento do efetivo de auditores fiscais em atuação no País.

Sede da Receita Federal; segundo o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco), mobilização de auditores gerou fila nas fronteiras com Argentina e Paraguai Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A entidade elogia a iniciativa de Haddad, mas afirma não haver servidores o bastante para fiscalizar todas compras feitas no exterior que chegam pelos correios. O argumento é que houve uma intensificação do comércio eletrônico nos últimos anos e que é preciso investir na fiscalização para acompanhar esse avanço e coibir fraudes.