Tarcísio cria comitê anticorrupção e secretarias terão que criar grupos de integridade

A controladora geral do Estado de São Paulo, Inês dos Santos Coimbra, e os secretários de Justiça, Segurança Pública, Casa Civil e Gestão do governo de Tarcísio de Freitas integram, a partir desta quarta-feira (3), o comitê de combate à corrupção. Criada após pesquisa da Controladoria mostrar que 9 em cada dez servidores não conhecem programas de integridade do Executivo paulista, o órgão será responsável por monitorar ações de conformidade do governo e punir eventuais casos de corrupção.

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Audiência com a Senhora Elizabeth Frawley Bagley, Embaixadora dos Estados Unidos no Brasil Foto: Isadora de Leão Moreira / Governado do Estado de SP

As secretarias serão obrigadas a criar estruturas de gestão de integridade, que vão se reportar ao comitê.