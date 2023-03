As emendas Pix, que voltaram a ser pagas pelo governo nesta semana, terão nova regra de fiscalização, segundo acórdão do TCU. A Corte determinou que as prefeituras terão de prestar informações sobre o uso dessas emendas parlamentares, sob pena de sanções em caso de descumprimento.

A Corte vai elaborar uma instrução normativa com as informações que deverão ser prestadas e em quais prazos. Até que a norma fique pronta, as prefeituras terão de seguir as regras de transparência dos atuais convênios.