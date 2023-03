Transferência da Abin para a Casa Civil será feita por decreto

O governo decidiu transferir a Abin do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para a Casa Civil por meio de decreto, e não mais por Medida Provisória. A mudança atrasou a formalização da troca, inicialmente prevista para ocorrer na última sexta-feira.

A informação sobre o decreto foi confirmada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

No caso da Medida Provisória, o texto precisaria passar, em até 120 dias, pelo aval do Congresso. Já pelo decreto, no entanto, basta a definição do Executivo.

O governo entendeu que a mudança pode ocorrer dessa forma por envolver apenas a transferência de um órgão para o outro, e não a criação de uma nova estrutura.

A gestão Lula já editou, no início do ano, uma MP que trata da reestruturação de parte da Esplanada. O Congresso, entretanto, ainda pode fazer ajustes nessa proposta.