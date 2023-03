Troca no Sebrae emperra com presença de militar na Finep

A demora do governo em nomear o novo presidente da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) inviabilizou a destituição de diretores do Sebrae indicados por Jair Bolsonaro. Nesta quarta-feira (8), seria realizada uma reunião para retirá-los dos cargos, mas aliados de Lula foram forçados a adiar o encontro devido à falta de votos favoráveis no conselho.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Foto: EFE/Andre Borges

A Finep é uma das cinco entidades diretamente ligadas ao Executivo com representantes no colegiado e seria decisiva, mas ainda não está sob o comando de um aliado do presidente. O general Waldemar Barroso Magno Neto, indicado de Bolsonaro, segue à frente do órgão. Nos próximos dias, o ex-ministro da Ciência Celso Pansera deve ser nomeado ao cargo.

Para efetivar as trocas no Sebrae, são necessários 11 dos 15 votos do conselho. A participação da Finep na decisão, no entanto, só pode ocorrer duas semanas após a nomeação do chefe do órgão.

Interlocutores de Paulo Okamoto, destacado por Lula para articular a destituição dos bolsonaristas no Sebrae, agora falam em ganhar tempo para alterar a periodicidade da eleição à presidência da entidade.

A ideia é que a troca de comando passe a ocorrer em abril do primeiro ano após as eleições presidenciais. Assim, o novo presidente pode fazer as indicações sem a necessidade de interromper mandatos de executivos empossados durante a gestão de opositores.

Em novembro do ano passado, no apagar das luzes de sua gestão, Bolsonaro elegeu Carlos do Carmo Andrade Melles para um mandato de quatro anos à frente do Sebrae. Representantes no conselho do Sebrae cobram maior previsibilidade da cadeia de comando da entidade.