União Brasil paulista faz acordo interno para apoiar recondução de Bivar à presidência da sigla

O União Brasil de São Paulo firmou um acordo interno que fortalecerá a recondução do presidente do partido, Luciano Bivar, ao cargo. Reeleito presidente do diretório estadual nesta segunda-feira (24), o pernambucano Antonio Rueda, ligado a Bivar, deve pedir afastamento do cargo e entregá-lo ao vice, o deputado federal Alexandre Leite (SP).

O presidente do União Brasil, Luciano Bivar. Foto: Adriano Machado/Reuters.

Segundo interlocutores, a estratégia é ceder o controle da legenda no Estado ao clã de Milton Leite, pai de Alexandre, e garantir uma espécie de seguro contra possível rebelião de integrantes da sigla, a exemplo do que ocorreu no Rio, onde cinco deputados manifestaram desejo de se desfiliar.

Rueda, que deve viajar aos EUA, só retomaria o comando caso o diretório tente se rebelar contra Bivar.

Com isso, Bivar garante ainda a lealdade dos membros do diretório paulista à sua reeleição.