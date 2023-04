União Brasil tem novo foco de crise interna no Mato Grosso do Sul

Depois do Rio, o União Brasil pode sofrer nova baixa, desta vez em Mato Grosso do Sul, onde a senadora Soraya Thronicke (União-MS) demonstra insatisfação em meio à guerra que trava pelo comando local do partido. Há dez dias, Soraya chegou a dissolver a executiva estadual, antevendo uma derrota na eleição pelo comando do diretório local. Mas sofreu um revés por ordem da executiva nacional, que deu razão ao grupo de oposição, liderado pela ex-deputada Rose Modesto e do qual também faz parte o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta. O desgosto levou Soraya a conversar com outras siglas, como o Podemos e o PSD – ela se reuniu com Gilberto Kassab nesta quarta (12), em Brasília.

A senadora Soraya Thronicke (União-MS). Foto: Carla Carniel/REUTERS

DES-UNIÃO. O desagrado de Soraya com o União começou na eleição, quando ela acusou o partido de não investir em sua candidatura presidencial. A possível derrota dela no diretório estadual e a sua eventual saída representam um baque para Luciano Bivar (União-PE), que a vê como aliada para seguir na presidência do partido. Eleição para o diretório nacional está prevista para o segundo semestre.

FUI. No Rio, Waguinho, ex-presidente do diretório estadual, disse a aliados que não acredita que o TSE vá autorizar a saída por justa causa de deputados do União – se insistirem, eles podem perder o mandato. A rebelião, no entanto, é um gesto político. Waguinho foi para o Republicanos.

FARELO. Marcos Pereira, que preside o Republicanos, disse a parlamentares que Waguinho se comprometeu em levar mais políticos do União para o novo partido: prefeitos e vereadores.