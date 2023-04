União de SP mantém apoio a Tarcísio mesmo após debandada

Apesar da ida do prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho, para o Republicanos, o União Brasil paulista descarta retaliar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos e tem o União em sua base de apoio. O diretório paulista do União vê a rebelião no Rio como um ato restrito e motivado por questões pessoais.

TARCISIO BRASÍLIA DF 09.03.2023 TARCÍSIO DE FEITAS/ PALÁCIO DO PLANALTO NACIONAL OE - O Governador da cidade de São Paulo, Tarcísio Freitas (Republicanos), durante entrevista realizada na tarde desta quinta-feira (09) no Palácio do Planalto, em Brasília-DF. FOTO: WILTON JUNIOR / ESTADÃO Foto: Wilton Junior/Estadão