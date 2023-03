Valdemar mostra retratos de Bolsonaro e Michelle na parede do PL

Valdemar Costa Neto, presidente do PL, aproveitou a passagem de Jair Bolsonaro e Michelle nesta quinta (30) pela sede do PL para mostrar ao casal que ambos foram incluídos no mural de autoridades da sigla. As fotos dos dois foram colocadas acima da de Valdemar, que comanda o partido há 23 anos e que, ninguém duvida, é o dono do PL.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, sua mulher, a ex-primeira-dama Michelle são apresentados ao quadro de líderes do PL pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto. Foto: Reprodução

Ao ver a foto de Valdemar, 73 anos, em versão mais jovem na parede, Michelle soltou uma piada. “Depois o senhor me indica aqui a clínica do botox”. Bolsonaro, por sua vez, perguntou o que Jorge Seif Jr. (PL-PR) fazia na parede. Coube a Valdemar lembrá-lo que o ex-auxiliar elegeu-se senador.