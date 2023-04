Weverton Rocha quer federação com PSB só depois das eleições municipais

Rival do PSB de Flávio Dino no MA, o senador Weverton Rocha (PDT-MA) vem defendendo que a federação dos dois partidos seja adiada para depois das eleições municipais de 2024. “Como a cláusula de barreira é testada somente nas eleições nacionais, no caso em 2026, não é necessário ter pressa”, diz.