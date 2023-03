Favorito para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF, Cristiano Zanin roubou a cena na comemoração de aniversário do advogado Nelson Wilians, que é amigo de João Doria e Michel Temer, e estava recheada de opositores do petista.

Favorito para a vaga de Ricardo Lewandowski no STF, o advogado de Lula foi tietado em festa de aniversário do advogado Nelson Willians, em Brasília. 22/03/2023. Foto: Reprodução

ATRAÇÃO. Entre os convidados, os presidentes do PP, Ciro Nogueira, e do Republicanos, Marcos Pereira, além da vice-governadora do DF, Celina Leão, que confraternizaram nesta quarta (22) em Brasília, ao som de Wesley Safadão.