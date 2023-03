Zeca Dirceu pede investigação da AGU sobre caso das joias de Michelle

O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, enviou ofício ao advogado-geral da União, Jorge Messias, em que pede atuação da AGU na investigação sobre os presentes enviados pela Arábia Saudita a Jair Bolsonaro. Conforme revelou o Estadão, o ex-ministro Bento Albuquerque informou que os objetos - avaliados em R$ 16 milhões - eram presente para a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro. O ex-presidente fez diversas tentativas de liberar as joias na Receita para o seu acervo pessoal, antes de deixar o poder.

Zeca Dirceu. FOTO: ARQUIVO PESSOAL Foto: Estadão

No pedido, o parlamentar afirma que Bolsonaro e Albuquerque atuaram diretamente na tentativa de trazer as joias para o País e colocaram interesses particulares acima dos da sociedade.

“Se a qualquer cidadão é dado desconhecer as normas de direito vigentes, ao ocupante de cargo público espera-se o zelo e obediência”, diz. “O Presidente da República é o ocupante do mais alto cargo do Poder Executivo Federal. Também envolvidos no caso o Ministro de Minas e Energia e os demais servidores ligados ao alto escalão do ex-Presidente que atuaram para entrar no país com as joias”, completa.