Marido de Carla Zambelli pode ser candidato a prefeito em Caucaia, no Ceará; entenda o cenário

O coronel Aginaldo Oliveira (PL), marido da deputada federal Carla Zambelli (PL) teve a pré-candidatura a prefeito de Caucaia (CE) endossada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “Nosso comandante”, diz Bolsonaro em vídeo publicado nas redes sociais de Aginaldo no final do ano passado. O gesto é um indício de reaproximação entre Bolsonaro e Carla Zambelli, cujo relacionamento estava estremecido desde as eleições de 2022.

Na véspera do segundo turno, a deputada federal foi flagrada na capital paulista perseguindo um homem com uma arma na mão. Parte dos apoiadores do ex-presidente avaliam que o episódio, tal como a prisão de Roberto Jefferson, pode ter influenciado o resultado da eleição daquele ano.

”Recebo o apoio com muita felicidade”, afirma Carla Zambelli ao Estadão. Segundo a deputada federal, o gesto do ex-presidente “prova que Bolsonaro nunca teve problema de confiança comigo”.

Coronel Aginaldo, pré-candidato a prefeito de Caucaia, é marido da deputada federal Carla Zambelli Foto: Reprodução / Instagram de @coronel_aginaldo

Marido de Carla Zambelli, Aginaldo de Oliveira foi comandante da Força Nacional de Segurança Pública durante três anos, de janeiro de 2019 a março de 2022. Durante a gestão, enfrentou crises como a escalada da violência urbana no Amazonas, em 2021, e um motim da Polícia Militar cereanse, em 2020. Apesar de uma greve dos PMs estar tipificada na lei como crime, o comandante elogiou as lideranças do movimento.

“Os senhores se agigantaram de uma forma que não tem tamanho. É o tamanho do Brasil que vocês representam”, disse o então diretor da Força Nacional sobre os grevistas. “Sem palavras para dizer o tamanho da coragem que vocês têm e estão tendo ao longo desses dias.”

Continua após a publicidade

Coronel Aginaldo Oliveira comandou a Força Nacional Foto: Reprodução/ Governo de Sergipe

Cenário em Caucaia segue indefinido

O cenário das pré-candidaturas em Caucaia, segundo maior colégio eleitoral do Ceará, segue embaralhado. Em anúncio nas redes sociais na segunda-feira, 8, o prefeito Vitor Valim (PSB) desistiu da reeleição, o que abre espaço para um novo nome no grupo político que agrega o PT do governador Elmano de Freitas e do ministro da Educação e ex-governador Camilo Santana.

As pré-candidaturas à direita, por outro lado, também não estão consolidadas. O aceno de Bolsonaro ao Coronel Aginaldo esbarra com o projeto do vice-prefeito Deuzinho Filho (União Brasil), um dos principais apoiadores do ex-presidente na região. Rachado com Valim, Deuzinho vinha, até então, despontando como nome conservador para a disputa. A deputada estadual Emília Pessoa (PSDB) e o ex-prefeito da cidade Naumi Amorim (PSD), por sua vez, correm por fora.

Com mais de 235 mil eleitores, Caucaia é peça-chave para a eleição estadual. A disputa para prefeito é importante para consolidar as bases de apoio para o pleito de 2026, que elegerá deputados estaduais, deputados federais, dois senadores e governador do Estado. Por conta disso, as forças políticas locais começam a se movimentar desde já no município vizinho a Fortaleza.

Relacionamento entre Bolsonaro e Zambelli

Até o vídeo de apoio a Aginaldo, o relacionamento entre Jair Bolsonaro e Carla Zambelli estava estremecido. Em agosto de 2023, o ex-presidente admitiu o “gelo” na deputada. “Ela queria falar comigo um tempo atrás, eu não respondi. Eu me recolhi desde o segundo turno das eleições, não falo com quase ninguém. (...) Nada contra a Carla Zambelli, espero que ela explique tudo o que aconteceu”, disse Jair Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Relação entre Jair Bolsonaro e Carla Zambelli estava estremecida desde a eleição de 2022 Foto: Pedro Kirilos/Estadão e Vinicius Loures/Agência Câmara

Prefeito e vice seguem rachados em Caucaia

Se o endosso a Aginaldo dá sinais de melhoras no relacionamento entre Jair Bolsonaro e Carla Zambelli, o rompimento entre Vitor Valim, prefeito de Caucaia, e Deuzinho Filho, o vice, segue intacto.

Deuzinho apoia Jair Bolsonaro desde 2018 e a aproximação de Valim com o PT foi o motivo do racha. “Vice-prefeito não é empregado de prefeito. Na hora em que ele (Valim) quis me tratar como cabo eleitoral, me obrigando a mudar de rumo, continuei no mesmo local”, disse Deuzinho Filho ao Estadão.

Vitor Valim (PSB) e Deuzinho Filho (União), prefeito e vice de Caucaia, CE, seguem rachados Foto: Luis Macedo/Câmara dos Deputados (Esquerda) e Reprodução/Instagram de @deuzinhofilho.oficial

“Se ele pensasse no município, não teria rompido com o vice”, afirmou Deuzinho Filho. “Mesmo rompido, ajudo no que posso, apesar de ele me perseguir, demitindo pessoas ligadas a mim”. Procurado, Vitor Valim nega a acusação. “Se alguém aqui sofre perseguição, esse alguém sou eu. Basta acompanhar as declarações do vice-prefeito para ver a tamanha agressividade com a qual ele me ataca”, disse o prefeito em nota.

Quanto ao apoio ao Coronel Aginaldo, o vice “lamenta” que Bolsonaro “não tenha tido um olhar de aliado” para ele, mas afirma nunca ter feito tratativas nesse sentido com o ex-presidente. “Nunca pedi, nem barganhei”, ressalta Deuzinho Filho, que não exclui a possibilidade de aliança com demais atores de oposição ao prefeito, como o próprio Aginaldo, Emília Pessoa ou Naumi Amorim. “Acredito que, no segundo turno, todos nós estaremos juntos”, disse Deuzinho.