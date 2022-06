Marina faz aceno a Haddad após ser cotada para vice em SP

A ex-senadora Marina Silva (Rede) repercutiu positivamente as declarações de Fernando Haddad para o programa Roda Viva, da TV Cultura, nesta segunda-feira, 6. O gesto foi interpretado como sinal de aproximação entre ambos, apontando para a possibilidade de ela aceitar o convite para integrar a chapa do petista na disputa pelo governo de São Paulo.

Marina deu a entender que as propostas do ex-prefeito para o Estado são as suas. Ela compartilhou uma citação da entrevista e escreveu que a sugestão do petista é “prioridade”, em letras maiúsculas. Em seguida, complementou uma declaração do pré-candidato, concordando com ele.

Marina Silva deu a entender que as ideias de Fernando Haddad são as suas; ex-senadora disse que proposta do petista é "prioridade" para São Paulo. Foto: Dida Sampaio/Estadão

P R I O R I D A D E



O desafio do novo ciclo de prosperidade para São Paulo não pode deixar ninguém para trás. #RodaViva #HaddadNoRodaViva https://t.co/llLCkpOmbb — Marina Silva (@MarinaSilva) June 7, 2022

Quando a sustentabilidade é colocada no topo das prioridades de forma transversal, ninguém fica para trás. #RodaViva #HaddadNoRodaViva https://t.co/RiFEQK4aex — Marina Silva (@MarinaSilva) June 7, 2022

Como mostrou o Estadão, Haddad quer Marina como vice no governo paulista para atrair o eleitorado moderado e antipetista. Entretanto, apesar da afinidade entre eles, a ideia enfrenta alguns entraves. Na coligação do PT com PSOL e Rede, é provável que os psolistas reivindiquem uma posição majoritária na chapa e exija ocupar o posto de vice. Além disso, o partido da ex-senadora considera importante elegê-la para o Congresso, possivelmente para a Câmara, para puxar votos. Soma-se a isso o ressentimento de Marina em relação ao PT após as eleições de 2014, quando a então candidata à Presidência sofreu uma campanha de difamação por parte da legenda de Dilma Rousseff.