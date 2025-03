Marina descarta candidatura à Presidência e diz que decisão sobre Margem Equatorial será técnica

Marina reafirmou ser técnica a atuação do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) no licenciamento para explorar petróleo na Margem Equatorial, na Foz do Amazonas.

O impasse opõe o setor de energia e os ambientalistas do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Um parecer técnico do Ibama rejeitou o pedido de exploração, mas há pressão para que Rodrigo Agostinho, presidente do órgão, rejeite o relatório e aprove o licenciamento. Agostinho afirma que há prazo para concluir a análise do pedido, enquanto Lula disse se tratar de “lenga-lenga”.