Marina Silva é internada com covid em São Paulo

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, 65 anos, foi internada neste sábado, 6, no Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (InCor), em São Paulo, após testar positivo para covid-19. Segundo o boletim médico, a situação da ministra é estável, mas permanecerá em observação.

Comunicado da ministra Marina Silva



Informo que testei positivo para COVID-19. Estou recebendo o adequado atendimento médico e os sintomas apresentados estão sob controle.



A todas e todos que tiveram contato comigo nos últimos dias, em especial nos casos de aparecerem…

Segundo a assessoria de imprensa, após receber a confirmação do teste, Marina foi orientada pelos médicos a realizar um conjunto de exames no hospital e não apresenta um caso grave para a doença. A ministra tem sintomas gripais com um quadro de tosse, coriza e mal-estar.

Em março, Marina foi internada em Brasília com sintomas de gripe. Depois de dois dias, a ministra foi liberada “após melhora do quadro clínico e normalização dos parâmetros de exames complementares”, de acordo com boletim médico.