Marina Silva, internada com covid, deve receber alta nesta quarta-feira

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deve receber alta amanhã, quarta-feira, 10, de acordo com o boletim médico divulgado na tarde desta terça-feira, 9. Ela está internada com covid-19 desde o último sábado, 6.

Os médicos afirmam que a ministra está “clinicamente bem” e que “os resultados dos exames de rotina mostram estado de saúde relativamente bom”. O caso de Marina não é considerado grave. Contudo, ela teve de ser internada por causa de exames que foram solicitados.

A ministra recebeu quatro doses da vacina contra a covid. Embora o imunizante não impeça o contágio, ele reduz a agressividade de uma eventual infecção.

Boletim médico divulgado nesta terça-feira (9) pelo InCor informa que a ministra Marina Silva "evolui clinicamente bem" após infecção por covid-19 e deverá ter alta nesta quarta (10). "Exames mostram estado de saúde estável e bom. Há expectativa de alta hospitalar nesta quarta." pic.twitter.com/PhhvtZkTdi — Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (@mmeioambiente) May 9, 2023

O quadro de saúde de Marina Silva foi alvo de deboche por parte de um grupo de médicos do Acre.

Em um grupo de WhatsApp chamado “Médicos Unidos”, profissionais da saúde enviaram mensagens que dizem “Ué, não era vacinada?”, “Coisas da vida. É da vacinação!” e “Tomara que os vírus da covid estejam bem”.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, foi às redes prestar solidariedade à ministra. Ela chamou as mensagens do grupo de médicos do Acre de “deboche misógino” e disse que são bolsonaristas. “É infame ver profissionais da saúde com tanto ódio”, disse a presidente da sigla.

Nossa querida ministra @MarinaSilva, que está internada com covid, foi alvo de deboche misógino de médicos bolsonaristas. É infame ver profissionais da saúde com tanto ódio que usurpa até mesmo o princípio básico da medicina. Solidariedade, Marina. Desejo muita saúde e boa… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 9, 2023