Marinho é anunciado líder da oposição no Senado e Ciro Nogueira como líder da minoria na Casa

O senador Rogério Marinho (PL-RN) foi confirmado como novo líder da Oposição no Senado. A liderança foi formalizada na noite de segunda-feira, 6, e antecipada pelo Broadcast Político/Estadão.

Também foi formalizada a liderança da Minoria na Casa, que passou a ser ocupada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI). Nogueira foi ministro da Casa Civil no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos os senadores já aparecem relacionados aos cargos no site oficial do Senado.

Ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Ciro Nogueira será líder da minoria no Senado. Foto: Adriano Machado/Reuters

Como mostrou o Broadcast Político, o senador Carlos Portinho (PL-RJ), que foi líder do governo Bolsonaro na Casa, era o favorito para assumir a liderança da Oposição. No entanto, diante da atuação de Marinho enquanto candidato à presidência do Senado, seu nome ganhou destaque.

À reportagem, Portinho disse não ter dúvidas de que Marinho como líder da Oposição na Casa “é o melhor quadro no momento”. Segundo ele, o nome de Marinho foi uma decisão “consensual”.