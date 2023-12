Presidente do PT em SP diz que Lula quer Marta para vice de Boulos; Nunes diz que convite é ‘ilação’

A secretária de Relações Internacionais de São Paulo, Marta Suplicy , deve se reunir pessoalmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda neste ano para conversar sobre a possibilidade ser vice na chapa do pré-candidato Guilherme Boulos (PSOL) na corrida pela Prefeitura de São Paulo. A informação é do presidente da sigla no Estado, deputado federal Kiko Celeguim, ao Broadcast Político/Estadão.

A data do encontro ainda não foi definida, mas a reunião deve ocorrer antes do final de ano, afirmou o líder partidário. “Acho que essa chapa seria algo vibrante para São Paulo”, disse.

A Coluna do Estadão mostrou nesta terça-feira, 12, que Lula tem a intenção, externada a aliados, de se reunir com a ex-senadora na semana entre o Natal e o Ano Novo, quando estiver em São Paulo para o período das festas.

Marta Suplicy é secretária de Relações Internacionais de São Paulo, na gestão de Ricardo Nunes Foto: Felipe Rau/Estadão

Nesta quarta-feira, 13, a CNN noticiou que a secretária já teria conversado com Lula, por telefone, sobre as eleições municipais. De acordo com a emissora, Marta revelou o telefonema em um grupo de WhatsApp chamado Frente Ampla, que reúne diversas lideranças de esquerda. Procurada, a assessoria do presidente Lula confirmou a ligação, sem dar detalhes de quando a conversa ocorreu, ou o seu conteúdo. A assessoria de Marta não quis comentar o assunto.

De acordo com o presidente da legenda em São Paulo, a secretária, que atualmente integra a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB), será convidada a se filiar novamente ao PT, partido que deixou em 2015, caso aceite entrar na campanha de Boulos. Marta, que fez passagem pelo MDB e pelo Solidariedade desde que deixou o Partido dos Trabalhadores, não está filiada a nenhuma sigla desde 2020. Celeguim também afirmou que o nome não teria resistência do pré-candidato, já que a indicação é uma premissa do PT.

Ciente da possibilidade, Boulos afirmou, em entrevista à CNN, que vê Marta como um nome “extraordinário”. “Uma grande prefeita de São Paulo, deixou um legado, construiu CEUs (Centros Educacionais Unificados), o Bilhete Único, corredores de ônibus, muito querida em várias regiões de São Paulo”, disse sobre a candidata.

Nunes duvida que Marta aceite ser vice de Boulos

Mesmo que Marta Suplicy esteja com encontro marcado para conversar com Lula, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, duvida que sua secretária de Relações Internacionais aceite o pedido. “Confio na fidelidade da Marta”, disse.

“A Marta está no governo desde o início, são três anos que trabalhamos juntos, não creio que aceite”, afirmou o prefeito ao Broadcast Político/Estadão. Para Nunes, a permanência de Marta dentro da sua gestão é uma questão de coerência “e da nossa excelente relação profissional”.

Segundo o prefeito, a possibilidade da chapa Boulos-Marta se confirmar não passa de uma “ilação”. Ele inclusive negou que pretenda se reunir com a secretária para falar sobre o assunto.