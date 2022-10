Mauro Mendes, do União, é reeleito governador do Mato Grosso

Com 82,74% das urnas apuradas no Mato Grosso (MT), o candidato à reeleição ao governo local, Mauro Mendes (União), foi eleito no primeiro turno neste domingo (02) com 68,57% dos votos.

Reeleito no primeiro turno, o político dará início ao seu próximo mandato a partir de 1.º de janeiro de 2023. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) neste domingo (02).

A vitória foi confirmada às 19h57. Com 82,74% das urnas apuradas, o empresário recebeu 918.550 votos. Assim, liderou de forma absoluta no Estado frente aos concorrentes.

Em segundo lugar, ficou Marcia Pinheiro (PV), com 16,41% dos votos. Em terceiro e quarto colocados ficaram o pastor Marcos Ritela e Moisés Franz, com 14,20% e 0,83% votos, respectivamente.

Mendes tem longo histórico na política

Mendes tem 58 anos e concorreu à reeleição neste ano - com ampla vantagem e favoritismo em seu Estado. Empresário e engenheiro eletricista, o político do União Brasil tem uma longa carreira na vida pública. Ele presidiu a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso e o sistema Sesi/Senai entre 2007 e 2010.