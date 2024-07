Mauro Tramonte e João Leite lideram as intenções de voto em Belo Horizonte, diz Datafolha

BRASÍLIA - Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 5, mostra uma ligeira vantagem para deputado estadual e apresentador de televisão Mauro Tramonte (Republicanos) na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. Ele tem 19% das intenções de voto, enquanto o ex-deputado estadual João Leite (PSDB) tem 12%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, o resultado ainda é considerado um empate técnico.

O deputado estadual Mauro Tramonte (à esquerda) e o ex-deputado estadual João Leite (à direita) Foto: Elizabete Guimarães e Henrique Chendes/ALMG

A deputada federal Duda Salabert (PDT) tem 10% das intenções de voto. Em seguida aparecem o deputado federal Rogério Correia (PT) com 8%, o senador Carlos Viana (Podemos) com 8%, o deputado estadual Bruno Engler (PL) com 7%, o atual prefeito da capital mineira, Fuad Neuman (PSD) com 6% e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB) com 4%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, todos estão empatados tecnicamente.

As pré-candidatas Indira Xavier (UP) e Luisa Xavier (Novo) aparecem com 1% cada. O pedagogo Wanderson Rocha (PSTU) não pontuou no levantamento. Brancos e nulos somam 13% e 9% dos eleitores belo-horizontinos não sabem ou não responderam. O Datafolha ouviu 616 eleitores da capital mineira entre os dias 2 e 4 de julho. O índice de confiabilidade é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-02187/2024.

O Datafolha fez outro levantamento considerando um cenário onde Duda Salabert e João Leite retiram as candidaturas. Tramonte lidera com 23% sendo seguido por Carlos Viana, que tem 13%. Depois dos dois, aparecem Rogério Correia (11%), Fuad Neuman (9%), Bruno Engler (8%) e Gabriel Azevedo (5%).

Tramonte também é o pré-candidato mais citado na pesquisa espontânea — onde o entrevistado diz o nome de preferência sem ter contato com a lista de pré-candidatos — com 4%. Engler, Correia e Neuman foram lembrados por 3% dos eleitores cada. Duda Salabert foi a escolha de 2% dos belo-horizontinos. Outros 1% disseram que votaram “no atual” prefeito, sendo ele o pré-candidato do PSD.

Apenas 18% dos eleitores afirmam que conhecem bem o atual prefeito de BH

Mauro Tramonte, que apresenta um telejornal matutino da TV Record, é o pré-candidato mais bem conhecido dos belo-horizontinos (34%). João Leite, por sua vez, é bem conhecido por 20%. Fuad Neuman, que assumiu o cargo em 2022 quando o ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) deixou o cargo para disputar o governo de Minas, é bem conhecido por apenas 18% dos eleitores.

Tramonte é o candidato com menor rejeição e João Leite lidera

O apresentador de televisão também é o pré-candidato que tem a menor rejeição, com 15% dos belo-horizontinos respondendo que não votariam nele de forma alguma. Quem lidera é João Leite, rejeitado por 25%. Seguindo o tucano estão Duda Salabert com 23% e Fuad Neuman com 22%.