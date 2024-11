Defesa demite militar que chamou Lula de ‘ladrão’ e questionou investigação da PF sobre golpe

O Ministério da Defesa decidiu exonerar o coronel da reserva Anderson Freire Barboza do cargo de diretor do Curso de Gestão de Recursos de Defesa da Escola Superior de Guerra (ESG) após a divulgação de mensagens em que ele questionava a validade do resultado das eleições de 2022 e a atuação da Polícia Federal (PF) virem à tona. A oficialização da demissão está prevista para ser publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 27.

O militar postou em um grupo de WhatsApp que as eleições de 2022 “foram roubadas”, chamou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de “ladrão” e colocou em dúvida a investigação da PF sobre uma suposta trama golpista liderada por integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL) que pretendia mantê-lo no poder.

Coronel Anderson Freire Barboza disse que as eleições de 2022 foram "roubadas sob a liderança de Alexandre de Moraes" Foto: Reprodução

PUBLICIDADE “As pessoas estão esquecendo. As eleições foram roubadas sob a liderança de Alexandre de Moraes. Desde a soltura do ladrão até todos os atos perpetrados em favor de Lula na corrida eleitoral”, escreveu o oficial. A mensagem foi compartilhada na noite de quinta-feira, 21, em um grupo com centenas de integrantes, incluindo professores e ex-alunos da ESG, instituição subordinada ao Ministério da Defesa, liderado pelo ministro José Múcio, chefe da pasta militar. A informação foi divulgada pela Folha de S. Paulo. O coronel confirmou a autoria da publicação, classificando-a como um desabafo. “Foi um desabafo, porque os militares que conheço entre os 37 citados são profissionais extremamente competentes, o que naturalmente gera um sentimento de tristeza”, declarou.

A PF indiciou, no mesmo dia, 37 pessoas pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Na lista, constam os nomes de Bolsonaro, dos generais Augusto Heleno (ex-chefe do GSI), Braga Netto (ex-ministro da Defesa e vice de Bolsonaro na chapa derrotada em 2022), Paulo Sérgio Nogueira (ex-comandante do Exército) e Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira (ex-chefe do Comando de Operações Terrestres do Exército).

Também constam na lista o ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier Santos, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro da Justiça Anderson Torres.

O documento enviado pela PF ao STF teve o sigilo retirado por Moraes nesta terça-feira, 26. Dentre as informações que constam no relatório, a corporação aponta que Bolsonaro ‘planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva’ de golpe e que militares teriam rasgado a minuta do golpe que o ex-presidente assinou.