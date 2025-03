‘Me movo de acordo com valores e convicções’, afirma Nikolas após encontro com crítico de Bolsonaro

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) se defendeu das críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após se encontrar com o influenciador Renato “38tão”, que já se referiu ao antigo mandatário como “cadela” e representante da “extrema esquerda”. Em uma publicação no X (antigo Twitter), nesta quarta-feira, 12, o parlamentar disse que age com base nos seus “valores e convicções” e que está disposto a perder “poder político” para se manter fiel aos seus princípios.

“Me movo de acordo com os valores e convicções, e não com base em um manual de conduta saído da mente de quem se imagina, por alguma razão, ter relevância, grandeza e moral para ser fiscal da conduta alheia. Não vou parar, nem mesmo ser submisso ao medo do julgamento e ataques coordenados dos perfis falsos que fazem suas opiniões parecerem ter eco no povo ou serem relevantes no mundo real”, escreveu o deputado.

Nikolas Ferreira Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado afirmou que tem sido alvo de uma "campanha de ataques covardes e desonestos" há meses e que "xingar aos quatro cantos" não é a melhor estratégia para demonstrar apoio a Bolsonaro, denunciado pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de golpe de Estado. "A minha postura de não sair esculhambando descontroladamente qualquer um que tenha nutrido alguma insatisfação pelo Presidente após o seu governo é simples: ele precisa de apoio e, por incrível que pareça, xingar aos quatro cantos não me parece a mais inteligente e eficiente de conseguir isso", disse.

O parlamentar também defendeu o diálogo com eleitores que não sejam “convertidos”. “É realmente difícil imaginar que nos últimos meses alguma alma viva insatisfeita tenha pensado ‘É, tem razão, vou votar no Bolsonaro’ logo após ter sido chamado de mau caráter, burro, desleal, aproveitador, psicopata, traidor, vagabundo’ por algum autodenominado fiel escudeiro do Presidente. Falar apenas para convertidos, dedicar-se a brigas intermináveis que não fazem nenhum sentido para quem olha de fora, é ajudar a direita?”, questionou o deputado.

Nikolas, visto como um dos principais aliados do ex-presidente, tem recebido críticas que reforçam o desconforto da família Bolsonaro com o parlamentar.

No último mês, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL) sugeriu um desgaste com Nikolas ao comentar um vídeo do influenciador bolsonarista Allan dos Santos, no qual ele critica o deputado mineiro e outros aliados da direita por não defenderem Bolsonaro com mais fervor. Na publicação, Eduardo questionou o futuro da direita caso seu pai seja preso ou impedido de disputar as eleições de 2026.

