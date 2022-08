Média Estadão Dados mostra Lula com 51% dos votos válidos; Bolsonaro tem 36%

O agregador de pesquisas eleitorais do Estadão Dados já está atualizado com os resultados divulgados nesta quinta-feira, 18, pelo Datafolha. Segundo a Média Estadão Dados, calculada pelo agregador, Luiz Inácio Lula da Silva tem 45% das intenções de voto e Jair Bolsonaro, 32%. Considerando-se apenas os votos válidos, ou seja, sem contar brancos, nulos e indecisos, Lula tem 51% e Bolsonaro, 36%.

O agregador é uma ferramenta interativa cujos gráficos mostram o cenário mais provável da corrida presidencial nos últimos seis meses, segundo nossa metodologia. Além de consultar a Média Estadão Dados, é possível ver nele de forma separada as estimativas das pesquisas presenciais e telefônicas, que costumam ser diferentes.

A Média Estadão Dados não é a simples soma dos resultados e divisão pelo número de pesquisas. O cálculo, feito todos os dias, considera as linhas de tendência de cada candidato (se estão estáveis, subindo ou caindo) e atribui pesos diferentes às pesquisas segundo sua “idade” (a data de realização) e metodologia (consideramos que, na média os resultados são mais precisos quando os eleitores são entrevistados de forma presencial, em vez de por telefone).

Lula mantém 47% nos últimas pesquisas, enquanto Bolsonaro cresceu 3 pontos em relação ao último levantamento; confira https://t.co/IaomFuG7U6 pic.twitter.com/vLbgXapQbB — Estadão 🗞️ (@Estadao) August 18, 2022

Atualmente, entram na média as pesquisas das empresas que divulgaram pelo menos um levantamento nos últimos 30 dias. Essa janela de inclusão vai diminuir com o tempo. A ideia é evitar que resultados desatualizados afetem os números do agregador.

Neste momento, os gráficos mostram 73 pesquisas sobre a corrida presidencial divulgadas nos últimos seis meses.

