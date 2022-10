Discussão sobre MEI vira destaque nas redes sociais após debate na Globo

Quem criou o MEI? É só pesquisar. MEI é criação do Lula para desburocratizar e incentivar o empreendedorismo. Bolsonaro foge da real questão: com Lula os números de emprego consideravam apenas carteira assinada. Ele bagunçou as estatísticas para inflar seus dados. #EquipeLula pic.twitter.com/1WgPhJDs4U