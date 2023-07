BRASÍLIA – Após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, nesta sexta-feira, 30, memes sobre a condição eleitoral do ex-chefe do Executivo, que não poderá mais se candidatar a cargos públicos até 2030, tomaram conta das redes sociais. Dos sete ministros da Corte, cinco votaram a favor na inelegibilidade de Bolsonaro e dois optaram pela absolvição.

A hashtag “Bolsonaro inelegível” foi durante grande parte do dia a mais usada no Twitter. Quando o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, encerrou o julgamento, pouco depois das 14 horas, havia mais de 80 mil postagens com o termo.

Também ganharam destaque ao longo do dia as hashtags “Sextou”, que ironizava o fato de a decisão do futuro político do ex-presidente ser no início do fim de semana, e “Grande dia”. Este faz referência a um tuíte de Bolsonaro feito quando o ex-deputado federal do PSOL Jean Wyllys anunciou que estava deixando o país em janeiro de 2019.

O compartilhamento dos memes começou nesta manhã, quando os internautas ainda estavam se preparando para acompanhar o julgamento no TSE, e permanece até a noite desta sexta. A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do TSE, Cármem Lúcia, foi personagem recorrente das postagens, já que o seu voto poderia ser – e realmente foi – decisivo para o destino político do ex-presidente.

Outro ministro do STF lembrado pelos internautas foi Alexandre de Moraes, que desde a semana passada protagonizou os memes sobre o julgamento. Moraes foi o último a votar, listando informações inverídicas propagadas por Bolsonaro em 2022.

Veja memes do julgamento que tornou Bolsonaro inelegível

Julgamento no TSE

Bolsonaro foi condenado pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido da comunicação pública em uma reunião que fez com diplomatas no Palácio do Alvorada em julho de 2022. No encontro, o ex-presidente apresentou questionamentos sobre a integridade das urnas eletrônicas e a eficiência da Justiça Eleitoral, sem provas. O vice-presidente da chapa na eleição passada, Walter Braga Netto (PL), foi absolvido por unanimidade e poderá se candidatar nas próximas eleições.