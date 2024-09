Metade dos paulistanos vai escolher candidato por falta de opção melhor, diz pesquisa Datafolha

Metade dos eleitores da cidade de São Paulo afirma que a intenção de voto para a escolha do novo prefeito nas eleições de outubro ocorre por falta de uma “opção melhor”. É o que mostra a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12. Para 50% dos ouvidos no levantamento, a intenção de voto é explicada porque “não há opção melhor de candidato”, enquanto 49% se dizem convictos de que escolheram “o candidato ideal” e 1% não soube responder.

O instituto Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo com eleitores de 16 anos ou mais nos dias 10 e 11 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-07978/2024.

Guilherme Boulos, Ricardo Nunes e Pablo Marçal, candidatos a prefeito de São Paulo Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta indica que o atual prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes (MDB), tem 27% das intenções de voto. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 25% de citações e o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), 19%. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, Nunes e Boulos estão empatados tecnicamente.

O Datafolha realizou um cruzamento entre as respostas da intenção de voto e do critério adotado para a escolha do candidato. A sobreposição dos dados revela que a maior proporção de entrevistados escolhendo o candidato “menos ruim” ocorre entre os eleitores de Ricardo Nunes, com 58% justificando a escolha na falta de um candidato melhor, da deputada federal Tabata Amaral (PSB), com um índice de 57%, e do apresentador de TV José Luiz Datena, com 53%.

Por outro lado, os eleitores mais convictos são os de Guilherme Boulos e os de Pablo Marçal. Para 61% dos eleitores do candidato do PSOL, o voto no deputado federal é o ideal, enquanto que, entre os que dizem votar no ex-coach, 51% o consideram como a melhor opção possível.