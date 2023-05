Michelle Bolsonaro diz que apenas ela foi vacinada em sua família

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro , esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, afirmou pelas redes sociais que apenas ela foi vacinada em sua casa. Conforme pontuou, contudo, nem ela nem seu marido sabem o motivo da busca e apreensão em sua casa pela Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira, 3.

“Hoje a PF fez uma busca e apreensão na nossa casa, não sabemos o motivo e nem o nosso advogado não teve acesso aos autos”, declarou Michelle, em mensagem publicada no Instagram. A ex-primeira-dama conta que ficou sabendo do motivo pela imprensa. “Na minha casa, apenas EU fui vacinada”, disse.

Em uma segunda postagem publicada no final da tarde, Michelle mostrou uma foto ao lado do profissional que a vacinou. “Dr. Albert Levy, formado pela UFRJ, emigrou para Nova York. Ele foi responsável por me vacinar”, escreveu.

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro mostra seu cartão de vacinação com dose recebida do imunizante contra a covid-19 Foto: Reprodução/Redes Sociais/Michelle Bolsonaro

Ela também postou uma imagem de seu cartão de vacinação, onde se vê a data 9 de setembro de 2021 e a indicação de que recebeu o imunizante da Janssen contra a covid-19, na “Manhattan Family Practice”, em Nova York.

Na manhã desta quarta-feira, 3, a PF fez buscas na casa de Bolsonaro e prendeu o tenente coronel Mauro Cid, seu ex-ajudante de ordens, no bojo de uma operação sobre a inserção de dados falsos de vacinação da covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. Outros dois assessores de Bolsonaro também foram presos, sendo eles Max Guilherme e Sergio Cordeiro. Durante as diligências na residência do ex-presidente, em Brasília, os investigadores apreenderam o celular de Bolsonaro.

Michelle Bolsonaro se pronuncia sobre operação da PF na sua casa e do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, 3. Foto: Reprodução/Instagram Michelle Bolsonaro

Como mostrou o Estadão, após acordar com a Polícia Federal na porta de sua casa, Bolsonaro convocou seus advogados para irem imediatamente a Brasília. Os advogados Paulo Cunha Bueno e Frederick Wasseff já estão em trânsito. Os auxiliares jurídicos do ex-presidente preparam a tese de interferência política, ou seja, vão alegar que a PF fez a operação que prendeu o ex-ajudante de ordens Mauro Cid para prejudicar Bolsonaro.