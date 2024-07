Michelle Bolsonaro critica fala de Lula sobre aumento da violência contra mulher após futebol

A declaração do petista ocorreu na última terça-feira, 16, durante uma reunião oficial com o setor da indústria de alimentos. No início do encontro Lula elogiou a presença feminina no evento e disse ter se esforçado para aumentar a participação de mulheres em seu governo.

Durante seu discurso, ressaltou um estudo sobre o aumento de casos de violência doméstica depois de jogos de futebol. Dirigindo a palavra ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ser um dado “inacreditável”, porém relativizou as agressões realizadas por torcedores de seu time, o Corinthians.