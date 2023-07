Michelle reafirma apoio a Bolsonaro e diz que ‘já comeu meio quilo de sal’ com marido; veja vídeo

BRASÍLIA – Em um discurso para o marido realizado na manhã desta quinta-feira, 6, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “não possui nenhuma maldade e projeto de poder”, e disse ter comido “meio quilo de sal” nos seus 16 anos de casamento. A fala ocorreu em uma reunião que tratou sobre a posição do PL na votação da reforma tributária.

Michelle e Bolsonaro durante reunião do PL nesta quinta-feira, 6, em Brasília Foto: Divulgação

“Quem te conheceu há 28 anos atrás sabe que você continua a mesma pessoa. Eu, que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço. Sei que você não tem nenhuma maldade, não tem nenhum projeto de poder”, disse a ex-primeira-dama.

Em outro trecho do discurso, a ex-primeira-dama afirmou que vai continuar ao lado do marido, arrancando aplausos de partidários e deixando Bolsonaro emotivo. “Sei que você se entregou por um propósito e por uma missão, que a nossa vida foi para a vitrine, que a nossa vida mudou da água para o vinho, e que nós sofremos e sofremos ainda. Mas, eu quero dizer que estou com você, ao seu lado, para o que der e vier”, afirmou.





Na sexta-feira, 30, quando o ex-presidente ficou inelegível por oito anos após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Michelle já havia publicado mensagens de apoio ao seu marido, como uma postagem no seu Instagram em que legendou um versículo bíblico e a frase: “Estou às suas ordens, meu capitão”.

Reunião teve vaias para Tarcísio de Freitas

Na reunião desta quinta, o PL decidiu trabalhar para tentar adiar a votação da reforma tributária, alegando que o relator Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) não entregou a versão final do parecer com tempo hábil para a apreciação dos parlamentares. O encontro ficou marcado por vaias e críticas ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que foi hostilizado até por Bolsonaro após costurar um acordo com o governo Lula para aprovar o texto.

O ex-presidente afirmou que “ficou chateado” com a decisão do governador, que foi a sua indicação para ocupar o Palácio dos Bandeirantes. O governador se encontrou nesta quarta-feira, 5, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e disse concordar com “95%″ do texto final. “Ontem muita gente ficou chateada com o Tarcísio. Até eu fiquei”, disse Bolsonaro.