Michelle e Damares entram em cena para tentar frear candidatura de Mabel em Goiânia

Já Damares conclamou “as tias do zap” para converter os votos de Mabel para Rodrigues. “É hora de as tias do zap voltarem a trabalhar. Quero todo mundo engajado. Cada um de nós vai sair daqui com o compromisso de converter 50 votos e o Fred vai ganhar essa”, declarou a ex-ministra.

Nenhum dos presentes citou o caso da “falsa graduação” de Rodrigues, que declarou à Justiça Eleitoral ser graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás — fato negado pela instituição. O questionamento da formação foi do União Brasil, partido de Mabel; depois disso, Rodrigues pediu alteração do seu registro.