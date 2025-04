Michelle publica nas redes saída de Bolsonaro do centro cirúrgico: ‘Meu amor já está no quarto’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece internado no Hospital DF Star, em Brasília. No fim da noite de domingo, 13, após 12 horas de cirurgia, ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), publicou em rede social que Bolsonaro havia ido para o quarto, em referência à saída dele do centro cirúrgico. “Meu amor já está no quarto”, escreveu no Instagram.

PUBLICIDADE Nesta segunda-feira, 14, em entrevista sobre o estado de saúde do ex-presidente, os médicos informaram que não há previsão de saída da UTI neste momento. Michelle também postou uma foto da equipe médica que operou Bolsonaro, e uma mensagem de agradecimento. “Nossos anjos aqui na Terra! Por 12 horas, Deus usou as mãos dessa equipe maravilhosa para cuidar do meu amor. Minha eterna gratidão a essa equipe médica extraordinária que, com precisão, competência e humanidade, conduziu as 12 horas de cirurgia do nosso capitão. O cuidado de vocês fez toda diferença. Obrigada!”, escreveu a ex-primeira-dama.

A cirurgia de laparotomia exploradora a qual Bolsonaro foi submetida começou às 10h e se entendeu até a noite deste domingo, totalizando 12 horas. Segundo os médicos, a obstrução que fez Bolsonaro passar mal no Rio Grande do Norte e procurar atendimento médico se deu a uma “a dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e foi desfeita durante o procedimento de liberação das aderências”.

Aderências intestinais são faixas de tecidos fibroso que podem se acumular entre as alças do intestino, ou mesmo entre o órgão e outras estruturas do abdômen, e agir quase como uma cola, ligando indevidamente os órgãos ou tecidos. Esse problema surge, geralmente, durante a cicatrização de uma cirurgia, ou após infecções ou outros ferimentos ou traumas.

Esta foi a sétima operação da série de cirurgias as quais Bolsonaro foi submetido em consequência de complicações após a facada que sofreu em 2018, em atentado durante a campanha presidencial.