Milton Leite se aproxima de 3ª mandato à frente da Câmara de SP com apoio de PT e bolsonaristas

O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Milton Leite (União Brasil), deve ser eleito nesta quinta-feira, 15, para ocupar pelo terceiro ano seguido a presidência da Casa. Será a primeira vez que se permitirá uma segunda reeleição dentro da mesma legislatura.

A possibilidade foi liberada pelos vereadores em votação realizada em setembro deste ano. Na época, alterou-se a Lei Orgânica do Município, que só permitia a cada vereador uma tentativa de reeleição na mesma legislatura. Foram 42 votos favoráveis e nove contrários. Sem a mudança, Leite não poderia se candidatar nesta quinta, já que o vereador foi reeleito ano passado.

Com o apoio de parlamentares do PT e também de bolsonaristas, o projeto foi feito sob medida para o atual presidente, que, em troca, prometeu não disputar mais o cargo de vereador. Com o apoio do prefeito, Ricardo Nunes (MDB), ele deve ser indicado para o Tribunal de Contas do Município (TCM) até 2024.

Milton Leite tem sido responsável por pautar e aprovar propostas da gestão de Ricardo Nunes (MDB) na Câmara Municipal. Foto: Richard Lourenço/Câmara Municipal de SP

Leite se elegeu como vereador de São Paulo pela primeira vez no ano de 1997. Desde então, segue na Casa. Sua primeira passagem pela presidência se deu nos anos de 2017 e 2018, durante a gestão João Doria (PSDB). Considerado um dos políticos mais influentes da capital, o parlamentar é uma espécie de fiador da gestão Nunes. Responsável por pautar os projetos em plenário, Leite tem proporcionado ao prefeito aprovar todas as propostas encaminhadas à Casa.

O PSOL deve ser o único partido a se opor à reeleição de Leite. A vereadora Silvia Ferraro, da Bancada Feminista, deve se apresentar como candidata no horário da eleição, marcada para começar às 11h. A legenda, no entanto, não deve ter apoio.