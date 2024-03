Milton Leite volta a se colocar como opção a vice de Ricardo Nunes em disputa pela Prefeitura de SP

Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite (União Brasil) reiterou nesta sexta-feira, 22, seu interesse em disputar as eleições municipais como candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo atual mandatário, Ricardo Nunes (MDB), que tentará a reeleição em outubro deste ano.

Nesta manhã, o prefeito e o vereador inauguraram um parque às margens da represa Billings, no distrito do Grajaú, na zona sul. A região é base eleitoral de Leite, que aproveitou o evento para comunicar que não concorrerá ao oitavo mandato na Câmara. Porém, ressaltou que segue na disputa para ocupar a vice de Nunes nas eleições.

Milton Leite avisou que não concorrerá a um novo mandato de vereador, mas que segue na briga para ser candidato a vice-prefeito Foto: André Bueno/Rede Câmara SP

PUBLICIDADE Sob aplausos de moradores da região, Leite classificou Nunes como “amigo” e “irmão” e também usou o momento para lançar Silvio Antonio de Azevedo como pré-candidato a vereador. Chefe de gabinete de Leite, Azevedo se apresenta como Silvão Leite e preside uma escola de samba e um time de futebol de várzea no Grajaú. No início deste ano, Leite já havia dito que não vai concorrer à reeleição como vereador. Na mesma época, afirmou que colocou seu nome à disposição do União Brasil para eventual indicação à posição de vice na chapa de Nunes. Do outro lado, o deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP) busca o apoio da sigla para emplacar sua candidatura à Prefeitura.

Aos 67 anos, Leite está no sétimo mandato de vereador, sendo o presidente mais longevo da Câmara de São Paulo. No ano passado, foi eleito para comandar a Casa pela quarta vez consecutiva, após duas alterações na Lei Orgânica do Município. Ele também é o tesoureiro do União Brasil no Estado e fiador político da gestão Ricardo Nunes.

Embora seja um aliado de longa data de Nunes, além de um dos políticos mais influentes da capital, Leite não figura entre os favoritos para ocupar a vice do emedebista. Isso porque a decisão sobre quem ocupará o cargo precisa do aval do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que já indicou que prefere um militar na função.

Aliados do prefeito sugerem que a escolha do vice só deve ocorrer próximo ao início das convenções partidárias, em julho. Além de Milton Leite, existem outros cincos nomes na disputa neste momento: o secretário de Relações Internacionais, Aldo Rebelo, que está licenciado do PDT; o ex-comandante da Rota, coronel Mello Araújo, que é próximo de Bolsonaro; a delegada Raquel Gallinati; o deputado estadual Tomé Abduch (Republicanos), que recusou um convite de Nunes para ser secretário; e Sonaira Fernandes (Republicanos), que é secretária de Políticas para a Mulher no governo Tarcísio de Freitas.