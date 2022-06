Milton Ribeiro preso: As 11 histórias que levaram à demissão do ex-ministro da Educação

O pastor Milton Ribeiro, preso nesta quarta-feira, 22, em operação da Polícia Federal, pediu demissão do comando do Ministério da Educação no dia 28 de março, logo após denúncias de corrupção na pasta serem reveladas pelo Estadão.

Uma série de reportagens mostrou o lobby feito pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que passaram a facilitar o acesso ao então ministro. Os religiosos foram acusados por prefeitos de cobrar propina em dinheiro, em compras de bíblias e até em ouro.

Clique nos títulos abaixo para ler as reportagens completas de <b>Breno Pires, Julia Affonso </b>e<b> André Shalders</b>

