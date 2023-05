Polícia Federal investiga morte de yanomami com tiro na cabeça e comitiva embarca para Roraima

BRASÍLIA – A Polícia Federal está investigando os ataques a tiros que ocorreram neste sábado, 29, na comunidade Uxiu, em Roraima. Atribuídos a garimpeiros da região yanomami, os ataques resultaram na morte de um indígena e deixaram outros dois feridos, em estado grave. Equipes da PF foram deslocadas para o local do conflito, onde começaram a ouvir testemunhas e a fazer perícias.

Além disso, o Ministério da Justiça enviará nesta segunda-feira, 1.º, uma comitiva para o território yanomami. O indígena que morreu tinha 36 anos e levou um tiro na cabeça. Os outros dois, também baleados, foram encaminhados às pressas para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista.

A comitiva incluirá o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar; o diretor da Força Nacional, coronel Fernando Alencar, e o diretor de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, Humberto Freire. Em Roraima, a PF informou que as investigações têm o objetivo de identificar, localizar e prender os autores dos crimes, “enquanto as ações de desintrusão dos invasores das terras indígenas continuam no âmbito da Operação Libertação”.

A nota da corporação destaca o confronto entre os garimpeiros e os yanomamis. “Durante as diligências, a PF apurou indícios dos crimes cometidos contra os indígenas, ouviu testemunhas, realizou perícia de local de crime e aguarda a elaboração dos respectivos laudos e relatórios para prosseguimento das investigações”, diz o texto.

Apoio

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmou neste domingo, 30, que o governo federal continuará com as ações de recuperação do território. “O que está acontecendo ali agora é exatamente uma reação dos garimpeiros à efetividade do trabalho que está sendo feito”, disse em entrevista a GloboNews, concedida junto da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Guajajara disse ainda que o ministro da Defesa, José Mucio, concordou em disponibilizar mais estrutura e apoio na operação do governo.

“Aproveitamos para pedir aos garimpeiros que saiam porque vamos continuar com as ações, com o trabalho”, disse a ministra. O governo promoverá uma nova reunião na terça-feira, 02, para debater a intensificação das atividades de recuperação do território indígena.

A situação de invasores na TI Yanomami vem de muitos anos e mesmo com todos os esforços sendo realizados pelo Gov. Federal, ainda faltam muitas ações coordenadas até a retirada de todos os invasores do território. Solicitamos reforço do MJ para investigação da PF sobre este caso. — Sonia Guajajara (@GuajajaraSonia) April 30, 2023

De acordo com Guajajara, o trabalho do governo para retirada dos garimpeiros da região tem avançado. “Mais de 75% dos garimpeiros já foram retirados”, disse. Marina Silva afirmou ainda que cerca de 300 acampamentos já foram desmontados. Segundo ela, a reunião de emergência chamada hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinaliza que o Estado vai cumprir a tarefa de recuperar o território aos ianomâmi. “Detalhes dessa intensificação vão acontecer na reunião de terça-feira convocada pelo ministro Rui Costa (Casa Civil)”, disse Marina.