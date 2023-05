Ministro de Lula inaugura letreiro de prédio de ministério e vira alvo de ironia nas redes

A inauguração do letreiro do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar ganhou uma pequena solenidade na tarde desta terça-feira, 23. O ministro responsável pela pasta, Paulo Teixeira, participou do ato, comemorando “a retomada do protagonismo da agricultura familiar na agenda do Governo Federal”. Na foto divulgada pelo ministério, é possível ver que cerca de 50 pessoas estiveram na cerimônia.

Em maio de 2016, pouco mais de um mês depois do afastamento de Dilma Roussef (PT) pelo início do processo de impeachment, a pasta foi incorporada pela de Desenvolvimento Social. Quando Jair Bolsonaro (PL) assumiu a presidência, o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi extinto.

No primeiro dia da sua terceira gestão, Lula recriou a pasta por meio de uma medida provisória, ferramenta que viabilizou toda a sua reforma ministerial. O atual presidente ampliou o número de ministérios de 23 para 37. Pela natureza do ato normativo, a MP vai caducar no dia 1 de junho e, por isso, sua prorrogação está em trâmite no Congresso. Se o parlamento deixar a medida caducar, a estrutura da gestão de Jair Bolsonaro volta a valer.

Como mostrou o Estadão, o trâmite das MPs está entravado. A uma semana do prazo de expiração, apenas sete das 19 comissões mistas que deveriam ser criadas para análise medidas foram instaladas.

Usuários das redes sociais criticaram a inauguração do letreiro do Ministério, ironizando o gesto como um esvaziamento de agendas. “Foi para isso que eu ‘fiz o L’. Para ver letreiro de ministério ser inaugurado”, “Não tem nada para entregar”, “Me lembrou o ‘Odorico Paraguaçu’ (prefeito corrupto que foi personagem da novela Bem-Amado, nos anos 1970). Trabalhar que é bom, nada!”, disseram alguns usuários do Twitter.

