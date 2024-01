Ministério da Pesca terá concurso público para 264 vagas temporárias de nível superior; saiba quais

O Ministério da Pesca e Aquicultura terá um concurso público para preencher 264 vagas temporárias. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, 2, e prevê que os contratos terão a duração de quatro anos, prorrogáveis por mais um.

Fachada do Ministério da Agricultura e Pecuária e do Ministério da Pesca e Aquicultura. Concurso prevê vagas temporárias de nível superior. Foto: Antonio Araujo/Mapa

A publicação do edital está prevista para sair até 2 de julho (seis meses). Os contratados vão desenvolver atividades de cunho técnico para lidar com demandas administrativas, judiciais e gerenciais do setor pesqueiro nacional.

Os salários ainda serão divulgados. No último concurso da pasta, realizado em 2010, a remuneração para os cargos de nível superior eram de R$ 3,1 mil, em valores da época, previstos no edital.

Confira as vagas previstas no concurso: