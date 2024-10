MP de Brasília pede a condenação da vice-governadora do DF e de três ex-deputados por corrupção

Em nota enviada ao Estadão, Celina disse que tomou conhecimento do parecer do MP e espera que o restante do julgamento transcorra com imparcialidade. “A vice-governadora reafirma sua plena confiança na justiça, confiando que todas as decisões serão tomadas com firmeza, imparcialidade e total respeito à legalidade”, afirmou.

Além de Celina, o MP pediu a condenação do deputado federal Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF), do secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, e de Renato Andrade dos Santos, atual administrador de Taguatinga, uma das 35 regiões administrativas da capital federal.